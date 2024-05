Ladri in azione dentro il vivaio. Rubate piante per 500 euro

E’ di nuovo allarme furti a Sovicille. Una settimana fa una banda era entrata in alcune aziende della zona, portando via di tutto. L’altra notte è toccato invece al vivaio di Ampugnano: ignoti, tra mercoledì e giovedì scorsi, hanno approfittato delle tenebre per entrare nell’Oasi Garden che si trova lungo la Strada provinciale 105 bis. Qui hanno asportato una cinquantina di piante da giardino, per un valore complessivo stimato in 500 euro. "Con ogni probabilità avevano un mezzo parcheggiato qui fuori – spiega il titolare del vivaio, Fabrizio Palei – infatti non sarebbe stato possibile portare via 50 piante su un’utilitaria. Io me ne sono andato la sera alle 20.50 e sono tornato al lavoro alle 5.50 del giorno dopo. Questo è l’arco di tempo nel quale i ladri hanno pututo agire". Immediata la denuncia ai carabinieri, che hanno fatto un sopralluogo sul posto, individuando il punto preciso in cui la banda aveva parcheggiato il mezzo. "Purtroppo noi non abbiamo telecamere di sicurezza – continua Palei – quindi non possiamo risalire all’identità dei ladri. Una cosa è certa: per portare via, selezionandole, piante da giardino, è gente che se ne intende". Ma a Sovicille e Rosia le telecamere sono presenti, quindi i carabinieri indagano in questo senso. Nel frattempo Palei ha lanciato un appello via social: "Se qualcuno avesse visto in prossimità del magazzino della Provincia dalle 21 alle 6 un mezzo che sostava ,ce lo faccia presente o lo faccia presente alle forze dell’ordine".

C.B.