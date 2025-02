Ladri in azione ad Asciano nella zona della stazione

Nuovo allarme furti nei paesi della cintura periferica di Siena. "Ladri di nuovo attivi in zona stazione, in via Angelo Claudio Tolomei", si segnala sui social, facendo riferimento ad un episodio avvenuto nel comune di Asciano. "La situazione comincia a diventare pesante", si dice. Spiegando che l’intrusione sarebbe accaduta alla "solita ora", vale a dire intorno alle 20. "Ma come si fa a vivere sempre con questa ansia addosso", commentano altri cittadini preoccupati del fatto che i ladri sembrano bene informati sulle loro mosse. Su quando in casa ci sono le persone oppure se sono vuote.

Fondamentale, comunque, la collaborazione da parte dei residenti affinché venga segnalato ogni movimento sospetto. O macchine che fanno giri strani e ripetuti. Le forze dell’ordine non si stancano di ripetere, non solo nel caso di Asciano ma in linea generale che bisogna segnalare alle forze dell’ordine tutto quello che appare sospetto o ’anomalo’ – meglio 10 segnalazioni che risultano poi infondate di una mancata segnalazione che invece poteva essere preziosa –, cercando inoltre di attivare reti di contatti fra vicini. E naturalmente vanno utilizzati sistemi di difesa passiva come allarmi e videocamere.