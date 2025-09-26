Allarme ladri in via Piccolomini: “Il furto mentre io e mia moglie eravamo in casa al piano di sotto”

Siena, 26 settembre 2025 – “Non si può stare in silenzio. Ritengo utile raccontare cosa è accaduto in questa zona la sera scorsa per mettere in guardia i senesi”. I ladri sono entrati nella sua abitazione mercoledì, probabilmente intorno all’ora di cena. L’uomo e la moglie, entrambi anziani, non si sono accorti di nulla, trovandosi al piano inferiore dell’abitazione di via Piccolomini. Portando via pochi euro che la coppia teneva in casa, ormai nessuno conserva più cifre importanti. Ma seminando inquietudine e senso di insicurezza anche perché non si sono limitati a questa abitazione, facendo visita anche a quella vicina dove però in questo momento è in corso un intervento di ristrutturazione. E dunque non c’era nulla da portare via. Ieri mattina qui si è recata la polizia. Inoltre un altro uomo che vive lì vicino, rientrando mercoledì a casa, ha notato una macchina che era posteggiata in modo strano per andare a trovare qualcuno. Aveva poco dopo sentito i cani abbaiare come impazziti affacciandosi e notando la vettura che sfrecciava via con due persone a bordo. Il suo arrivo probabilmente li aveva messi in fuga.

“Pensare che non ci siamo accorti davvero di nulla, nessun rumore – racconta il proprietario dell’abitazione dove i ladri sono entrati al secondo piano –; quando intorno alle 22.45 sono salito di sopra, qui c’è la camera, ho visto che era tutto all’aria. Avevano rovistato da ogni parte. Ho chiamato subito mia moglie, avvertendo poi i carabinieri arrivati da Vagliagli. Hanno fatto gli accertamenti raccogliendo i dati e oggi (ieri, ndr), dietro loro indicazione, sono andato a presentare denuncia in viale Bracci”.

I malviventi, secondo una prima ricostruzione, si sono arrampicati per raggiungere la terrazza su cui si affaccia la porta finestra del bagno che hanno forzato per entrare. Chissà quanto tempo sono rimasti in camera per cercare gioielli, che come ogni famiglia nessuno tiene più in casa, e denaro. Per quanto riguarda i primi sono rimasti a bocca asciutta, quanto al denaro se ne sono andati con pochi euro.

Ora è caccia ai ladri e all’auto. Potrebbe trattarsi di una Golf, ma non c’è certezza. Anche se una Volkswagen sospetta sarebbe stata vista girare per Taverne qualche giorno fa. Se i cittadini notano movimenti strani devono avvertire subito le forze dell’ordine chiamando il 112.