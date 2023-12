Ladri fanno esplodere il bancomat. I cittadini svegliati da un boato. Banda in fuga con il malloppo

di Laura Valdesi

SIENA

"Un boato, come se fosse venuto giù qualcosa. Un grandissimo spavento", raccontano tanti che la notte della vigilia di Natale sono stati svegliati a Rosia da un’esplosione. Un rumore terribile causato dalla banda dei bancomat che ha fatto saltare in aria la cassa posta proprio accanto all’ingresso del supermercato che si trova all’inizio del paese, in via Giglioli. Questa volta il colpo è riuscito perché, stando ad una prima valutazione, nell’atm c’erano diverse migliaia di euro che i malviventi sono riusciti a rubare. Facendo tutto in una decina di minuti, secondo quanto ricostruito. Imponenti, come confermano dal supermercato, i danni causati dall’esplosione ancora visibili ai tanti clienti che hanno affollato in questi giorni il punto vendita.

Erano le 3.45 quando il responsabile della Coop di Rosia è stato svegliato affinché corresse lì perché c’erano state ’visite’. A scattare sarebbero stati i sensori antincendio e poi quelli anti-intrusione del supermercato. Sul posto immediatamente i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti e cercano di dare un nome ai componenti della banda. Che avevano probabilmente fatto un sopralluogo verificando che non c’erano telecamere che avrebbero ripreso la loro azione. Ma ce ne sono comunque molte altre nella zona che potrebbero aver filmato l’arrivo e poi la fuga dei ladri. E che saranno certo analizzate. I militari dell’Arma sono rimasti sul posto fin quasi alle 8 della vigilia di Natale per i rilievi. La tecnica che sarebbe stata usata è quella classica dell’esplosivo introdotto nella bocchetta del bancomat, poi fatto saltare in aria. La quantità utilizzata è stata così importante che, conferma il responsabile della Coop di Rosia, l’onda d’urto ha buttato giù la parete dove c’era il bancomat, da cui viene effettuato il caricamento, con danni anche al bagno dei clienti e alla struttura. "E’ stato transennato, i lavori sono iniziati per sistemare il locale ma credo che ci vorranno diversi giorni prima di terminarli. Sì, un danno importante", dice.