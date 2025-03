Ladri di motorini Sparisce un "Ciao"

Ci risiamo. Sono tornati nel silenzio della notte i ladri dei motorini a miscela delle due ruote. L’altra mattina il proprietario del "Ciao" bianco nel parcheggio della Coop in Baccanella si è trovato di fronte alla sorpresa. Invece del motorino, accanto al palo che ogni giorno è l’angelo custode della notte del "Ciao" ha trovato solo la catena spezzata e del lucchetto. "Ho girato e rigirato senza nessuna traccia del motorino" ha raccontato agli amici l’uomo che abita a Poggibonsi ma da tanti anni lavora in una struttura alberghiera in centro storico e quel motorino serve per comodità di raggiungere il posto di lavoro. "Lascio la macchina al parcheggio e salgo sul motorino. Ed è la seconda volta, aggiunge, che il Ciao sparisce e per fortuna ritrovato fra i cespugli poco lontano dal parcheggio". Ora Carabinieri e Vigili Urbani passano al vaglio le telecamere di Baccanella.

Romano Francardelli