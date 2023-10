Ladre seriali di cosmetici: scoperte e denunciate a Siena

Siena, 28 ottobre 2023 – Furti di cosmetici, profumi, prodotto per l’igiene, ma le tre responsabili sono state scoperte. Si tratta di tre donne di 27, 28 e 38 anni fermate, denunciate per furto aggravato e ricettazione e allontanate da Siena dalla polizia di Stato.

Alla sala operativa della questura, alcune sere fa, spiegano gli investigatori in una nota, era giunta una segnalazione di tre donne che all'interno di un negozio di prodotti per cosmesi avevano appena perpetrato un furto. I poliziotti delle volanti sono riusciti a rintracciarle fuori dall'esercizio, proprio mentre, salite a bordo di un'autovettura, cercavano di dileguarsi. All'interno dell'auto, subito perquisita, gli agenti hanno rinvenuto sei grosse buste contenenti numerose confezioni di profumi, prodotti per l'igiene, la cosmesi ed altre tipologie, poi verificato che erano provento del furto appena consumato. Gli sviluppi degli accertamenti, considerata la quantità della refurtiva trovata, hanno portato i poliziotti a ritenere che le donne, straniere, avessero, con molta probabilità, messo a segno altri furti nella stessa giornata.

Condotte in questura sono state identificate: tutte e tre, provenienti dalla capitale, sono risultate avere numerose segnalazioni a carico per reati della stessa specie. Sulla base dei riscontri, essendo emersi chiari indizi in merito alla loro attuale responsabilità per i reati di furto aggravato e ricettazione, dato il possesso di numerosa altra merce provento di furto, proseguono gli investigatori, sono state denunciate.

La refurtiva è stata sequestrata per consentire, sulla base delle ulteriori indagini, la restituzione agli esercenti derubati. Il questore di Siena, sulla base di quanto emerso nell'immediatezza dall'indagine ed accertato che la loro presenza in città non era giustificata da alcun motivo lecito, le ha allontanate emettendo nei loro confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno per la durata di tre anni. La loro posizione in relazione ai reati commessi è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.