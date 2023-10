L’Acquedotto del Fiora rilancia. Investimento da oltre 750mila euro per il depuratore di Campiglia

Acquedotto del Fiora investe oltre 750mila euro a Colle per un intervento di ammodernamento per il depuratore di Campiglia. "E’ una risposta alle esigenze della comunità di Colle, grazie alla fiducia dei Comuni soci e del territorio servito – afferma il presidente di AdF Roberto Renai – Ringrazio il sindaco Alessandro Donati e tutta l’amministrazione comunale per la costante e proficua collaborazione. AdF lavora ogni giorno per migliorare e potenziare i quasi 3mila impianti gestiti, garantendo la massima attenzione a ciascuno di loro". Per l’Acquedotto sostenibilità, innovazione, transizione ecologica ed energetica sono le linee guida dell’investimento. I lavori per il miglioramento infrastrutturale e funzionale dell’impianto, iniziati in questi giorni, permetteranno, così, di passare da una potenzialità di 900 abitanti equivalenti a una di 1300, adeguandolo sempre di più alle esigenze della comunità e del territorio. "L’Amministrazione comunale – afferma il sindaco di Colle Alessandro Donati – è particolarmente soddisfatta di questa opera che va a risolvere il problema degli scarichi fognari della frazione di Campiglia che da tempo richiedevano un adeguamento sia normativo sia funzionale. Ringraziamo AdF per l’attenzione con la quale si rivolge al territorio". Ad oggi Campiglia è servita da una fognatura mista, attualmente convogliata al depuratore, l’intervento in corso prevede l’adeguamento delle componenti impiantistiche e strutturali dell’impianto. Un adeguamento dovuto anche alle mutate esigenze della frazione. L’area in cui è in corso l’intervento è quella attualmente occupata dall’impianto di depurazione esistente. "Questo intervento testimonia l’attenzione di AdF a favore di tutto il territorio servito – conclude l’amministratore delegato Piero Ferrari – Il nostro impegno è costante lungo tutti gli oltre 10mila km di reti che gestiamo, tra acquedotto e fognatura, con 142 milioni di investimenti nel triennio 2023-2025, puntando su tutela dell’ambiente e della risorsa idrica, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione, transizione ecologica ed energetica".

Lodovico Andreucci