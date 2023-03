L’acqua toscana è la più salata d’Italia Siena e Grosseto tra le cinque città più care

di Pino Di Blasio Stavolta il rapporto viene da un centro studi neutrale, ed è stato presentato ieri sera a Mantova in un convegno. E il risultato è severo nei confronti dei gestori del servizio idrico integrato, soprattutto in Toscana. A fronte di una bolletta media per famiglia di 379 euro all’anno per un consumo di 150 metri cubi d’acqua, le dieci province toscane occupano in fila dal terzo al dodicesimo posto della classifica. Precedute solo da Frosinone e Enna, con la famiglia media di Siena (o Grosseto) che spendono tre volte rispetto a Milano. I dati toscani sono riassumibili per ambito, i nuclei di Siena e Grosseto pagano 614,49 e 616,95 euro, differenze minime, perché il gestore è lo stesso: Acquedotto del Fiora, con Acea partner privato. Stessa cosa a Firenze, Prato e Pistoia, 533,73 euro di tariffa media, con Publiacqua che gestisce la rete. Perché è così cara l’acqua in Toscana? Perché farsi la doccia o lavare i piatti a una famiglia senese e grossetana costa 400 euro in più ogni anno rispetto a una famiglia di Milano o Monza? Roberto Renai, presidente di Adf, cerca di fornire altri numeri per spiegare perché la bolletta del servizio idrico qui è più...