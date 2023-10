Laboratori a cielo aperto domani in viale Garibaldi

Ultimi preparativi per i laboratori artistici a cielo aperto su viale Garibaldi che si svolgeranno domani dal titolo "Street for kids. Urban living lab per il nuovo volto di viale Garibaldi". Coinvolti 400 studenti della media Marmocchi e delle elementari Vittorio Veneto nell’ambito del percorso di partecipazione "ABCura. La città cresce con te".