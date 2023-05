La Young Band arriva seconda in Abruzzo

La Young Band, la giovane orchestra dell’Istituto comprensivo Graziano da Chiusi, si è classificata seconda a livello nazionale (su 140 concorrenti) al XVI Concorso Musicale ’Marco Dall’Aquila 2023’ che si è svolto nel comune di Fossa, in Abruzzo. Una kermesse che ha visto la partecipazione di orchestre, sestetti, quartetti, trii, duo e solisti provenienti da scuole medie a indirizzo musicale e licei musicali di tutta Italia. I 34 ragazzi della Young Band, che in passato hanno già raccolto importanti risultati, erano guidati dai professori Francesca Menchini, Andrea Moschettini, Roberto Gazzurra, Sara Soranno e Elena Vinciarelli. Applausi scroscianti per i brani che hanno eseguito: Gringo di Jay Chattaway, Samba do Peló di Claudio Chiara e Electric Lady di Jay Chattaway. Tra i protagonisti, Enrico, 14 anni, sax solista e Sara, coetanea, che suona il basso: "Siamo molto contenti del risultato, ma ogni esibizione può essere migliorata", hanno detto. Piccoli, grandi musicisti dotati di talento e tanta volontà.

Massimo Montebove