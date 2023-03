"La voce di Agnese, figlia del popolo senza voce"

Chiamiamola Agnese, Caterina o Chiara sono nomi troppo comuni per Siena. Essendo una donna del Trecento, non ha fatto molta strada nella sua vita, dovrebbe essere rimasta sempre dalle parti di Siena, nella zona nord della città. E come tanti altri senesi dell’epoca, è normale che il suo corpo sia stato inumato vicino alla chiesa.

Per indagare sulla vita di Agnese abbiamo chiesto aiuto alla professoressa Gabriella Piccinni, insigne storia del Medioevo e profonda conoscitrice della storia della città. "In quella zona dalle parti di Camollia - è il primo tassello della storica - c’erano tante chiese ed edifici religiosi. San Basilio è eretta nel 1028, San Vincenzo nel 1087, poi venne la magione templare. L’espansione lungo l’asse nord della città è stata veemente nell’XI e XII secolo. Siamo in piena via Francigena, la nostra Agnese ha visto passare pellegrini, mercanti, viaggiatori in grande numero. E alla fine dell’XI secolo in Camollia c’erano anche gli ospizi, gli antenati degli ostelli per i viandanti".

Questo è il mondo di Agnese, donna senese del tardo Medioevo, che viveva dalle parti di Camollia. "La Siena di quei tempi - continua Gabriella Piccinni - era una città molto urbana e contemporaneamente rurale. Orti e campagne a ridosso delle case, come negli affreschi del Buongoverno. Non possiamo sapere di cosa viveva Agnese, non basta definirla una donna povera. All’epoca c’era anche una povertà per scelta, di donne rimaste sole che facevano le volontarie per le chiese e gli ospizi. Erano le pizzocchere, davano sostegno ai viandanti".

Tra i documenti storici cittadini sono emerse diverse petizioni dei parrocchiani delle chiese lungo via Camollia, prova di una grande vitalità dell’area. "Agnese poteva avere una famiglia, se viveva nella Siena del tardo ’300, era in una città passata dai 50mila abitanti prima della peste ai 15mila dei suoi anni. Non era una zona centrale o ricca. E sulla durata della sua vita, è opinione comune che sia bassa. Ma mi sono imbattuta in gente morta a 80 anni. Dipendeva dallo standard di vita".