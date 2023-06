’La Voce del Cristallo’ Concerto con i calici

Ci sarà da aspettare ancora una settimana, ma l’evento che l’associazione Ricolleghiamo ha organizzato per il 25 giugno è di quelli da non perdere per nessuna ragione. Soprattutto a Colle, capitale italiana del cristallo. Quel giorno, infatti, per la prima volta il cristallo farà sentire la sua voce non in un semplice tintinnio di calici, ma in un vero concerto: suonerà come un’orchestra di flauti e violini sotto le abilissime mani del maestro Robert Tiso, che ruotando le dita sull’orlo di calici accordati riempiendoli con la giusta quantità di acqua produrrà i suoni, gli accordi ed i virtuosismi di un’intera orchestra. Si chiama "Cristallofonia", quest’arte piena di fascino e dall’infinita capacità di suggestione di cui Teso è riconosciuto come il massimo esponente e l’omaggio che l’associazione farà a Colle, patria italiana del cristallo, sarà doppio: sono due, infatti, i concerti "La Voce del Cristallo" in programma, alle 19 e alle 21 nella chiesa di Santa Maria in Canonica, nel Castello, alla presenza del cardinale Augusto Paolo Lojudice. Entambi sono gratuiti, ma bisogna prenotarsi con un messaggio whatsapp al 3483331074 indicando il numero dei partecipanti e l’orario scelto.