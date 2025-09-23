"La visita nel presidio? Un segno di attenzione"

Nel programma della visita a Nottola del ministro Schillaci era preannunciato un intervento di Francesco Carbone, segretario dell’Anaao, il sindacato dei medici e dei dirigenti, per l’azienda Toscana sud est. "Non ho preso la parola – racconta Carbone – perché nella mattinata il ministro ha partecipato all’assemblea sindacale che si è svolta nell’ospedale di Grosseto. E dato che la visita in Valdichiana aveva carattere istituzionale, non c’era la connessione con l’attività sindacale". "Passare da Nottola è stata una bella iniziativa – osserva il professionista – un segno di attenzione verso un ospedale non grande, ma strategico per il ruolo che ricopre nel territorio. Nell’assemblea abbiamo fatto presenti al ministro le difficoltà, ormai note, in tema di attrattività del personale, che si stanno ampliando anche a specializzazioni prima non interessate dal fenomeno come cardiologia, ginecologia, ortopedia. I giovani medici – prosegue Carbone – cercano luoghi dove continuare a formarsi, per progredire nella professione, e che offrono una buona qualità della vita. Tra i nostri iscritti, che rappresentano circa 1/3 dei dipendenti, il 60% è pendolare e dichiara di dover percorrere tra i 50 e i 100 km al giorno sull’itinerario casa-lavoro. Il nostro stimolo è pensare a modelli di lavoro diversi, solidali, che privilegino, per esempio, le opportunità offerte dal telelavoro".

D.M.