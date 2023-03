La violenta, poi il sequestro in casa La procura chiede 11 anni e 6 mesi

di Laura Valdesi

SIENA

"A Siena o stai con me oppure ti ammazzo. Ti spacco la testa". Messaggi, violenze. Botte. Offese. Fino a sequestrarla, chiudendo la porta a chiave e abusando della ex sessualmente quando era tornata a prendere abiti ed effetti personali nell’appartamento un tempo condiviso. Uno tsunami di sopraffazioni, secondo un copione che sempre più spesso va in scena in tribunale. E che di recente ha portato un romeno di 47 anni che vive a Siena, difeso dall’avvocato Massimo Rossi, in carcere a Santo Spirito. Ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato dal gup Ilaria Cornetti. Non era invece in aula la donna, operatrice socio sanitaria che vive nella nostra provincia e ora parte civile, assistita dall’avvocato Marco Nencini con la collega Francesca Rossi. Per il florilegio di cattiverie e di umiliazioni, condite di botte, il pm Serena Menicucci ha chiesto la condanna a 11 anni, 6 mesi e 11 giorni. Sequestro di persona, violenza sessuale, appropriazione indebita e maltrattamenti i reati commessi secondo la procura fra il 2021 e il 2022. Ma quando il gup Cornetti è tornata in aula non ha letto la sua decisione: per via della riforma Cartabia, infatti, serve la querela per procedere. La donna deciderà dunque se presentarla o meno anche per il sequestro. La sentenza slitta solo di qualche settimana.

Un inferno in terra, quello descritto dalla donna anche se l’uomo nega tutto. Non è quella negli atti, a suo dire, la verità. Costituita di dolore, sopraffazioni. Con la persona che diceva di amare trasformata in oggetto a suo uso esclusivo. Nella lunga scia di maltrattamenti c’erano schiaffi, calci e pugni che lei non denunciava perché temeva la reazione del compagno. Più di una volta l’aveva afferrata per il collo, stringendo forte. Numerose le minacce di morte. Quanto alla libertà poteva scordarsela. Non doveva sgarrare, la donna. Dall’informarlo su chi e dove andava alle telefonate di controllo, fino a cancellare dal cellulare i numeri di amici e persino familiari. Poi l’umiliava. E le ordinava di svestirsi, una volta rientrata a casa, così poteva vedere se sul suo corpo c’erano segni magari lasciati da altri uomini, diceva. Accecato dalla mania di possesso, più volte le aveva strappato gli abiti di dosso, specie se non li riteneva di suo gradimento. Un crescendo. Fino a telefonarle a ripetizione mentre sosteneva un colloquio di lavoro. Le aveva detto di andarsene, nel giugno scorso. L’aveva preso in parola. Peggio di prima. La pregava di tornare, pedinandola. E quando la ex era andata nella casa dove un tempo viveva con lui per portare via tutto, l’aveva costretta a subire rapporti sessuali, violentandola brutalmente. Chiudendo a chiave – di qui il sequestro di persona –, strappandole i vestiti e abusando della donna.