'La Via Maestra' a Siena: Cgil tra precari, pensionati e istituzioni

La Cgil di Siena in prima linea nella giornata di ieri con quattro iniziative pubbliche di confronto e discussione tra lavoratori, pensionati, delegati sindacali, associazioni e istituzioni. Gli eventi si sono svolti in contemporanea a Siena all’Aula Magna dell’Università per Stranieri, a Colle Val d’Elsa al Circolo Arci Agrestone, ad Abbadia di Montepulciano al Centro Auser e ad Abbadia San Salvatore al Club ‘71. "Da diverse settimane stiamo svolgendo una grande campagna di ascolto nei luoghi di lavoro, tra le pensionate e i pensionati, tra le disoccupate e i disoccupati e tra i precari, in vista della manifestazione ‘La Via Maestra-Insieme per la Costituzione’ – ha detto il segretario provinciale Fabio Seggiani (foto) – prevista per il 7 ottobre a Roma per il lavoro stabile e il recupero del potere di acquisto di salari e pensioni falcidiati dall’inflazione e da ingiuste politiche fiscali e del mercato del lavoro, per la difesa e la piena applicazione della Carta Costituzionale, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare". E ancora: "Ci vuole una spinta dal basso per cambiare le politiche del Governo – ha rimarcato – e per rivendicare un modello di democrazia e di società fondato sull’uguaglianza dei diritti sociali e civili fondamentali sanciti dalla Costituzione, nata dalla Resistenza: diritto al lavoro stabile, di qualità e in sicurezza, garanzia di un sistema sociosanitario pubblico ed universale che garantisca il diritto alla salute a tutte le cittadine ed i cittadini, diritto all’istruzione per tutto l’arco della vita, politiche di contrasto a povertà e disuguaglianze".