La vertenza Avi.Coop sbarca in Parlamento. Interrogazione del Pd

Il caso Avi.Coop di Monteriggioni, del gruppo Amadori, continua a tenere banco. Quasi in contemporanea allo sciopero di due ore degli oltre 200 lavoratori proclamato per oggi dal Cgil-Cisl e Uil, arrivano due importanti iniziative politiche: un’interrogazione parlamentare del Pd e una mozione congiunta in consiglio comunale del Centro Sinistra per Monteriggioni e del gruppo di opposizione ’Per Giardini Sindaco’. "E’ francamente inverosimile e inaccettabile che una società tra le più importanti in Italia lasci oltre 200 lavoratori e le loro famiglie nell’incertezza, evitando di dare informazioni sul futuro dello stabilimento. Se questa reticenza continua, il Governo deve intervenire". A scendere in campo sul caso dell’azienda valdelsana di macellazione e confezionamento tacchini, è il deputato Pd in Commissione Lavoro e segretario Dem della Toscana, Emiliano Fossi, depositando sul tema una interrogazione sottoscritta anche dai colleghi Marco Sarracino e Marco Simiani. "Negli ultimi tempi la produzione è calata esponenzialmente ma la proprietà, sollecitata in più occasioni dalle associazioni di categoria, non ha fornito alcuna risposta sula continuità occupazionale – lamenta Fossi –. La situazione potrebbe diventare drammatica: lo stabilimento ha un notevole impatto a livello territoriale e ad aggravare la situazione di gran parte dei lavoratori, quelli senza un contratto a tempo indeterminato, c’è anche l’assenza di ammortizzatori sociali".

"Pur consapevoli che il sindaco si sta occupando della situazione, rimanendo in contatto con i sindacati e i lavoratori, riteniamo che sia stata doverosa e necessaria una presa di posizione anche del consiglio comunale di Monteriggioni – spiegano il Pd locale e ’Per Giardini Sindaco’ – Di fronte a situazioni drammatiche come quella che si sta palesando, crediamo che le diverse posizioni politiche debbano fare un passo indietro per mostrare unitamente la massima solidarietà ai lavoratori coinvolti. Per questo, abbiamo apprezzato l’iniziativa congiunta. L’indicazione ricevuta dal consiglio è quella di impegnarsi in ogni sede per favorire l’apertura di un tavolo istituzionale per la tutela del sito produttivo e dei lavoratori".

Sul caso era intervenuta anche Raffaella Senesi con una lettera aperta al presidente della Regione, Eugenio Giani, finalizzata all’apertura di un tavolo di crisi.