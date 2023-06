La versione di Cingolani "La transizione ecologica non ha soluzioni semplici"

"Dal punto di vista della fisica è sbagliato affermare che esista una soluzione universale. La transizione ecologica non è un processo uguale per tutti". Roberto Cingolani, ad di Leonardo, il colosso governativo che si occupa di sicurezza e difesa nazionale, già ministro della transizione ecologica con il governo Draghi, ha inaugurato la rassegna 2023 de La Terrazza a San Casciano dei Bagni. Insieme ad Helga Cossu, giornalista di Sky, ha presentato il suo libro ‘Riscrivere il futuro, la transizione ecologica equa e accessibile’ (ed. Solferino), i cui proventi andranno al Gaslini di Genova.

"Era il 31 dicembre, assistevo mio figlio in ospedale per una frattura – il ricordo personale di Cingolani -. Ho visto bambini con la testa pelata che guardavano i botti di Capodanno dalla finestra. In quel momento ho pensato di devolvere il ricavato all’ospedale". Con grande chiarezza e lucidità, Cingolani ha parlato da tecnico, come ha tenuto a precisare più volte, illustrando la fotografia attuale della crisi energetica e climatica in relazione agli assetti geopolitici e raccontando quali potrebbero essere i prossimi step di una ipotetica roadmap fino al 2030.

"Negli ultimi 150 anni la popolazione mondiale è passata da 1 miliardo a mezzo a 8 miliardi. Se in precedenza, dall’homo sapiens in poi, abbiamo convissuto in equilibrio col sistema, negli ultimi due secoli abbiamo modificato l’habitat creando un grosso problema". Maggiore consumo di elettricità che vede una maggiore presenza di anidride carbonica e il conseguente ‘effetto serra’. Per lo scienziato il mondo va a tre velocità. I Paesi sviluppati contano 1 miliardo di abitanti, i Paesi emergenti 3 miliardi e mezzo e da soli producono il 50% di Co2 globale; infine abbiamo 3 miliardi e mezzo di abitanti nei Pesi sottosviluppati che non hanno neanche l’elettricità. Quindi adottare misure di contenimento della Co2 aiuta, ma non può essere l’unica soluzione. Le energie rinnovabili come l’eolico o il fotovoltaico sono una leva di un possibile paniere di soluzioni. Lo stesso vale per l’utilizzo delle auto elettriche. Ogni risposta al problema ha una conseguenza negativa, che sia il consumo del suolo o le batterie al litio.

Cingolani ha anche ricordato quando nel luglio 2021, da presidente del G20 a Napoli dedicato per la prima volta al ‘Clima, ambiente ed energia’, è riuscito a far firmare all’unanimità a tutti i Paesi presenti l’accordo che prevedeva l’abbassamento della temperatura di un grado e mezzo. "Purtroppo – rammenta l’ex ministro – nel febbraio 2022 è scoppiata la guerra in Ucraina e sono saltati tutti gli accordi. Nessuno ne ha più parlato". E’ stato sempre lui, da ministro, a gestire brillantemente l’emergenza energetica per il Paese.

L’Italia dipendeva per il 40% dalla Russia. Un errore per tre motivi, secondo Cingolani: per l’inquinamento prodotto nel trasporto, per aver ucciso l’industria italiana e per aver contribuito a rimanere sotto scacco di altri Paesi. Soprattutto sapendo che l’Italia ha le infrastrutture necessarie per produrre energia e anche giacimenti di gas. Cingolani ha anche un altro merito, quello di aver contribuito a far fissare in Europa il price cap del gas. Infine un’apertura verso il nucleare di nuova generazione che Paesi e aziende stanno studiando in relazione alla questione della sicurezza.

L’ad di Leonardo ha infine promesso di tornare in visita ufficiale ad Abbadia San Salvatore, nella sede della Leonardo dopo il 15 giugno quando verrà presentato il piano strategico.

Federica Damiani