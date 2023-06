La Valdelsa rimane in ginocchio Un’altra giornata con allagamenti

di Paolo Bartalini

Fiumi e torrenti monitorati a Poggibonsi, ma nel tardo pomeriggio di ieri nuovi, pesanti allagamenti hanno finito per interessare la zona della Strolla, ancora invasa dalle acque a distanza di tre giorni. La strada provinciale, nella quale si trova un passaggio a guado, è stata chiusa. In seguito a tale provvedimento in materia di viabilità, ieri sera chi da Poggibonsi voleva raggiungere Castellina ha potuto percorrere in auto soltanto la 429 Chiantigiana, non il tragitto La Strolla-Villarosa. Questo proprio per effetto dello stop per ragioni di sicurezza disposto nella circostanza. Una situazione tornata ancora critica, dunque, a Poggibonsi riguardo ai corsi d’acqua, a cominciare dai Carfini, già al centro delle esondazioni di sabato, per proseguire poi con il torrente Staggia nei diversi punti del territorio. Dopo una giornata di relativa tranquillità, le forze del coordinamento comunale della Protezione civile hanno ripreso ieri il loro lavoro a pieno ritmo per valutare le singole situazioni a rischio e per compiere i necessari interventi. Anche in materia di presidio, assistenza e conforto alle persone. Almeno a ieri sera non erano state riscontrate problematiche pari a quelle del pomeriggio di sabato, quando "in un’ora (dalle 18,15 alle 19,15) il livello era salito di 4 metri", come ha ricordato il sindaco David Bussagli, aggiungendo che "solo in quell’ora l’acquedotto di Cepparello ha accumulato circa 150mila metri cubi di acqua". Sopralluoghi e interventi che proseguono con l’impegno di tutte le componenti al lavoro, dei Vigili del fuoco del distaccamento locale e delle forze dell’ordine. A Monteriggioni, dove l’amministrazione ha programmato e appaltato lavori per due milioni di euro ("cominceranno a breve", ha ricordato il sindaco Andrea Frosini), la Protezione civile, i tecnici del Comune e la Polizia Municipale hanno continuato negli interventi anche nella giornata di ieri. Nel piazzale in fondo a via Aldo Moro, nella frazione di Badesse, l’allestimento di un deposito per il ritiro dei materiali alluvionati da portare in discarica. Frosini, insieme con dirigenti e tecnici comunali, ha incontrato rappresentanti del Genio Civile regionale e del Consorzio di Bonifica per programmare le attività in previsione della normalizzazione di un quadro che rimane comunque tuttora da esaminare per non perdere di vista le problematiche del periodo.