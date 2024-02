La tua città dipende dalle tue scelte. Rrrr! L’eco ruggito del futuro green

Il progetto Scuole Viaggianti promosso da Estra Energia ci ha invitato a intraprendere un viaggio alla scoperta di quattro tipologie di città che hanno fatto scelte sbagliate.

Nella "città di cemento" l’eccessiva cementificazione causa il consumo di suolo che provoca una serie di conseguenze per l’ambiente e la salute. In particolare comporta la riduzione della capacità del suolo di assorbire l’acqua piovana, aumentando il rischio di fenomeni come allagamenti e inondazioni.

Nella "città in movimento" l’uso eccessivo di mezzi di trasporto inquinanti porta a un alto tasso di inquinamento acustico e chimico rendendola una vera e propria isola di calore.

La "città dei cestini" si presenta come una maleodorante discarica a cielo aperto in cui i rifiuti bruciati sprigionano gas tossici e polveri sottili che incrementano l’effetto serra.

Infine la "città iperenergetica" usa troppa energia e in questo modo la spreca; i suoi cittadini credono che la temperatura media ideale all’interno delle abitazioni debba essere di 22°C e per mantenerla fanno abuso di risorse di origine fossile non rinnovabili.

Le abitudini quotidiane di queste città ostacolano il raggiungimento di molti obiettivi dell’Agenda 2030 come il settimo, "Energia pulita e accessibile", il tredicesimo, "Lotta contro il cambiamento climatico", l’undicesimo, "Città e comunità sostenibili" e il dodicesimo, "Consumo e produzione responsabili".

Allora come potrebbe essere la città ideale ecosostenibile?

Intanto dovrà utilizzare energia da fonti rinnovabili e ridurre al minimo il consumo di petrolio e carbone diffondendo l’uso di pannelli solari, che assorbono i raggi del sole e li trasformano in elettricità o calore, e di pale eoliche che convertono la forza del vento in energia pulita.

L’ampliamento di spazi verdi favorirà la diminuzione dell’assorbimento della radiazione solare, riducendo l’aumento delle temperature, assorbendo anidride carbonica e migliorando la qualità dell’aria.

Sarà necessario anche cambiare i materiali usati nelle costruzioni e nella pavimentazione stradale, scegliendo quelli con una maggiore capacità riflettente e quindi meno in grado di trattenere il calore come la cellulosa, la canapa, il legno ecc. dando inoltre nuova vita a edifici e monumenti abbandonati.

In definitiva le città dovrebbero adottare la ’filosofia’ delle 4R (riciclo, riduco, recupero e riuso) e puntare su un’istruzione di qualità che guidi ogni cittadino a compiere scelte consapevoli e adottare soluzioni innovative e sostenibili.