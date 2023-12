La tre giorni di incontri verso il Natale

Le tradizioni sono il filo conduttore che porta all’inedito Natale di Abbadia di Montepulciano. Il gruppo di persone che nel 2106, ottenuto dal Parroco Don Manlio un locale che potesse ospitare il plastico, riprese la costruzione di un grande Presepio, sono infatti gli ex-carristi del Carnevale che, una volta esaurita la tradizione che li vedeva attivi, si dedicarono appunto ad una maestosa rappresentazione della Natività. Dalla soddisfazione per aver completato la costruzione, è scaturita l’idea di una ’tre giorni’ che coinvolgesse l’intera comunità. Così, insieme ai presepisti, si sono mobilitate l’Associazione Terzo Millennio, la Parrocchia, il Comune, ma anche tantissimi abitanti, entusiasti di poter fare qualcosa per la frazione. L’8 dicembre il debutto è stato esaltante e c’è dunque grande attesa per l’appuntamento di questa sera che prevede Concerto di Natale nella Chiesa di San Pietro (ore 17), musica d’autore, dalle 19, con la band di Piero Baricci, e spettacolo di magia per i più piccoli, nel teatro parrocchiale (ore 21). Ma il clou sarà rappresentato ancora dalla degustazione eno-gastronomica, a base di specialità locali e tradizionali, ad offerta libera per il pubblico. Diego Mancuso