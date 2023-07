’La Tramontana’ al Festival nell’Orto

Estate, una stagione di concerti all’aperto anche in scenari di pregio. Venerdì in programma il terzo appuntamento del ’Festival nell’Orto’ a San Giovanni d’Asso, patrocinato dal Comune di Montalcino. Questa volta è di scena l’International Chamber Orchestra ’La Tramontana’ per un concerto di musica classica a ingresso gratuito (inizio alle 21,30) nella splendida cornice del cortile del Castello.

’La Tramontana’ è composta da professionisti e appassionati studiosi della musica classica provenienti da ogni parte della Germania e che già in passato si sono esibiti a Montalcino e nel senese.

Dopo il concerto, sempre all’interno del castello, la Pro Loco di San Giovanni d’Asso saluterà gli intervenuti con una degustazione libera e gratuita.