La trama già scritta Dalla lunga mossa alla fuga in solitario di Tittia e Violenta

Un attimo dopo la mossa, il sipario sul Palio era praticamente già calato. Quell’uscita prepotente dai canapi della Selva, che pure la sera prima aveva rischiato di cadere proprio dalla parte bassa dello schieramento, ha chiuso di fatto la storia di questo Palio di Provenzano. Il resto è il racconto di episodi sì importanti ma di fatto da corollario al trionfo limpido e mai in dubbio di Tittia e Violenta da Clodia.

La prima Contrada a cadere è stata l’Istrice, al primo San Martino, finita ai materassi chiusa dal Nicchio. In quel frangente le nerbate serrate tra Chiocciola e Tartuca hanno iniziato a segnare il tentativo di rimonta di Scompiglio. Incalzato dalla rivale ha tentato la via all’interno del Nicchio, finendo contro i palchi.

Sempre lì era finita poco prima la corsa della Giraffa, caduta quando ormai aveva completato la traiettoria della curva e sembrava poter impensierire la Torre.

Il Palio a questo punto aveva più poco da raccontare, se non la caduta dell’Onda al secondo San Martino, quando era al terzo posto e provava a inseguire la coppia di testa. Coppia che in realtà lo era solo sulla carta, perché solo al secondo San Martino è sembrata potersi avvicinare alla Selva, che invece ha sempre mantenuto una distanza di sicurezza.

Riavvolgendo il nastro, il lungo tempo della mossa aveva messo al centro dell’attenzione proprio la parte bassa del canape, con Onda e Torre accanto e la Selva che abbassava continuamente, costringendo quasi sempre Gingillo a cercare di rientrare con fatica. Il resto delle Contrade, dall’Istrice quarto in su, non ha praticamente dato mai segnali di agitazione: le sei Contrade sono sempre state allineate, cosa che non ha reso semplice anche la scelta della Chiocciola, ancora una volta di rincorsa, ancora con Scompiglio, ancora con Tittia favorito e con una posizine bassa al canape.

L’epilogo ha visto ancora una volta trionfare il fantino di Nurri e la cavalla di Massimo Milani. Supremazia indiscussa mai messa in dubbio. E ci sarà da anche da riflettere sulle prestazioni dei fantini, che hanno mostrato più di una pecca.

O.P.