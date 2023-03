La tragedia dei 64 migranti morti Cardinale e prefetto in prima linea

"Una tragedia di proporzioni immani quella di Cutro dove ancora una volta hanno perso la vita 64 migranti, tra loro uomini, donne e bambini. Il viaggio della speranza che si è infranta sulle coste calabresi e che deve farci riflettere sulla necessità di ripensare dal profondo l’accoglienza dei migranti in un contesto internazionale sempre più instabile". E’ stato il commento a caldo del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle-Montalcino e vescovo di Pienza-Montepulciano-Chiusi, dopo la tragedia del mare con 64 migranti vittime, la metà dei quali bambini, che tentavano di raggiungere l’Italia e sono morti per l’avidità di scafisti senza scrupoli.

"Invito tutte le parrocchie e le comunità dell’arcidiocesi di Siena e della diocesi di Montepulciano – ha aggiunto il cardinale – a dedicare un momento di una giornata alla preghiera, in forma pubblica e anche privata, in suffragio delle vittime di questo terribile naufragio". E l’invito viene da chi è in prima linea, tra i vescovi italiani, sul dramma dei migranti: il cardinale Lojudice parla da membro della Commissione episcopale per le migrazioni e da vescovo delegato della Cei Toscana.

Il problema dell’accoglienza dei richiedenti asilo pakistani, soprattutto a Siena, la gestione delle donne e bambini in fuga dall’Ucraina nei mesi caldi dell’invasione russa, accolti in centri e strutture della provincia, le soluzioni per il dramma dei siriani, sono stati i banchi di prova della rete di istituzioni per un’accoglienza coordinata che ha visto il cardinale Lojudice protagonista assieme agli altri attori ai vertici delle istituzioni, della società civile e del volontariato.

Così come è stata in prima linea, e lo sarà ancora di più dal 6 marzo, quando assumerà il nuovo incarico, il prefetto Maria Forte. Che lascerà Siena a giorni per andare a ricoprire il ruolo di Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per le politiche migratorie e di Autorità fondo asilo migrazione e integrazione presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

"Per mia fortuna - è stato il commento ieri del prefetto Forte - il mio ruolo sarà quello di intervenire in una fase successiva agli sbarchi. La tragedia della Calabria, con 64 vittime, non è la prima di un dramma epocale. Ricordo ancora quell’ecatombe con 240 vittime in mare che il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, all’epoca ad Agrigento, dovette gestire tra mille polemiche. Da direttore centrale per le politiche migratorie dovrò occuparmi soprattutto dei progetti di accoglienza e di dare corpo a una rete su tutto il territorio nazionale che sia in grado di gestire con efficienza i flussi migratori".

Anche per il prefetto Forte il caso pakistani ha fatto da buona palestra per trovare una sintonia tra tutte le istituzioni. Assieme alle sue precedenti esperienze, di vita e professionali. "Credo che saranno decisivi - è la conclusione - i fondi europei FAMI, per l’asilo e l’integrazione dei migranti. Bisognerà investirli con efficacia per creare quella rete di cui parlavo. Complessivamente si tratta di 350 milioni di euro per tutti i progetti in Italia".

