La tradizione del Capodanno Sfila il corteo della Giostra I ’segreti’ del "Repetti"

Anche la Valdichiana sarà protagonista del "Capodanno dell’Annunciazione" che quest’anno vede Arezzo come la città sede del festeggiamento della ricorrenza. Una ricorrenza anche per non dimenticare la storia, basti pensare che fino al 1749 il nuovo anno in Toscana iniziava proprio il 25 marzo.

Fino a domani Arezzo sarà in festa con tanti eventi e oggi sarà protagonista anche il nostro territorio con le sue tradizioni e le proprie passioni. Appuntamento alle ore 16 con il Corteo storico del Capodanno dell’Annunciazione dove per le vie del centro aretino sfilerà anche una folta rappresentanza del Corteo della Giostra del Saracino di Sarteano che ripeterà l’esperienza provata lo scorso anno a Firenze, città dove erano in programma i festeggiamenti.

Sarteano sfilerà in testa in rappresentanza della provincia di Siena con oltre trenta figuranti che porteranno in alto i colori delle cinque contrade della Giostra del Saracino di Sarteano (San Bartolomeo, San Martino, Sant’Andrea, San Lorenzo e SS. Trinità) che proprio quest’anno celebra i 90 anni dalla costituzione. Al corteo, che partirà da Via Roma per poi schierarsi sul sagrato del Duomo dopo aver attraversato il cuore del centro storico, parteciperà anche l’associazione Astrolabio di Sinalunga e l’associazione Agresto di Monteriggioni che vanno così a completare la delegazione senese.

Arezzo ma non solo perché in Valdichiana c’è Montepulciano che avrà un suo appuntamento che rientra proprio all’interno del Capodanno dell’Annunciazione 2023 evento che, ha sottolineato il Comune, il Consiglio regionale toscano sta promuovendo da alcuni anni. L’iniziativa poliziana sarà un focus sulla riscoperta degli abitanti e delle antiche tradizioni poliziane attraverso la lente del Dizionario Geografico Storico della Toscana, pubblicato da Emanuele Repetti tra il 1833 e il 1846. Questo il fulcro dell’iniziativa di oggi alle ore 16.30, presso la sala Bozzini del palazzo del Capitano in piazza Grande. Parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco Michele Angiolini, l’assessore alla Cultura Lucia Musso e la presidente della Istituzione Biblioteca Archivio Piero Calamandrei, Silvia Calamandrei che proprio ieri ha ricevuto il Grifo Poliziano.

L.S.