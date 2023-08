La Torre Monta Carburo su Tabacco, Lotta per il Palio Aperta e Sorprendente

La Torre monta Carburo su Tabacco, l’Oca ha Zio Frac, cavallo che il capitano Dario Ricci conosce bene condotto da Brigante.

"L’accoppiata dell’avversaria è temibile. Zio Frac ha già vinto, sì lo conosciamo bene, ha fatto una buonissima prestazione a luglio. Sicuramente l’Oca è tra le Contrade che può lottare questo Palio. Poi ci sono accoppiate con fantini molto vincenti, vedi la Giraffa e la Pantera, di assoluto rilievo".

E quella della Torre?

"Con Giosué c’è un legame che arriva da lontano, è un fantino di grande esperienza. Fra noi fiducia e stima reciproca, quindi con Tabacco che va inserito nella seconda fascia del lotto ci è sembrato la monta più adatta. E’ esperto e di lui ci fidiamo".

Tabacco è un cavallo preciso e maneggevole. Va bene per il palio fra le rivali.

"Un cavallo che ha battagliato tanto, ha Carriere alle spalle. Conto che assolverà bene il compito che lo attende".

Palio contro?

"Dobbiamo dare un occhio all’avversaria in modo importante. Per noi in questo momento è l’obiettivo principale, cambiato rispetto a ciò che ipotizzavamo".

Ci potrebbe essere qualche sorpresa?

"E’ un Palio molto aperto. I cavalli con grande motore hanno meno esperienza, quelli con maggiore esperienza almeno sulla carta di motore ne hanno un po’ meno. Quindi perché non sperare in un risultato magari inaspettato".

Escono di scena Violenta, Tale, Remorex: restano risorse della Festa?

"Ogni Palio deve essere letto in funzione delle Contrade. Sono cavalli che si rivedranno correre in Piazza. Ogni Palio ha una storia a sé".

Ordinanza Torre-Oca: assegnazione alla Torre per prima, tutto liscio.

"Abbiamo un accordo firmato nel 2013 con l’avversaria, che a nostro giudizio tutela entrambi e la Festa. Per noi quell’intesa è valida e giusta, questa non è stata l’opinione dell’avversaria".

La.Valde.