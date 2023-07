La Torre invade Siena: Omaggio alle Particole della Basilica di San Francesco

Tantissimi i monturati e i contradaioli di Salicotto che ieri hanno girato in occasione della festa titolare. Una marea cremisi che è partita dal rione alle 8 per rendere omaggio ai protettori, alle Consorelle e alle autorità cittadine. Una giornata di festa che ha visto nel pomeriggio un momento sempre bello e particolarmente sentito, quello dell’omaggio alle sacre particole nella basilica di San Francesco. Poi il ritrovo alla Lizza per accompagnare la comparsa in Salicotto. Qui la cena, i torraioli erano tantissimi.