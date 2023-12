Dopo il successo delle iniziative dei mesi scorsi, torna la tombola durante l’emodialisi, organizzata dal team infermieristico della Nefrologia, dialisi e trapianto, coordinato da Vania Cesaretti; un tentativo di allietare, per quanto possibile, una terapia inevitabile, che comporta la permanenza in ospedale per diverse ore.

Il 24 e il 26 dicembre i pazienti nefropatici dializzati, durante la seduta di emodialisi, avranno la possibilità di giocare alla tombola di Natale, insieme al personale del reparto, diretto dal dottor Guido Garosi. "Con piacere abbiamo deciso di replicare questa bella iniziativa – dichiara la dottoressa Vania Cesaretti, coordinatrice infermieristica del reparto – raccogliendo i pareri positivi dei pazienti e permettendo loro di passare le ore di festività natalizie in ospedale ma con uno spirito di condivisione e allegria. Ringrazio di cuore tutte le mie colleghe e i miei colleghi che con entusiasmo hanno proposto di continuare con questa iniziativa".

La tombola sarà corredata da vari premi, e sarà consegnato un piccolo pensiero natalizio a tutti i pazienti. "Sono particolarmente felice che si ripeta questo evento – aggiunge il dottor Guido Garosi, direttore del reparto -. Il paziente che necessita dell’emodialisi purtroppo si deve sottoporre a questo trattamento 2-3 volte alla settimana, per circa 4-5 ore alla volta, indipendentemente dalle festività. La forte volontà del team infermieristico di portare un po’ di spensieratezza e divertimento ai nostri pazienti è un’iniziativa virtuosa che consolida ancora di più il rapporto tra professionista sanitario e paziente che si crea in questi ambiti".