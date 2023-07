La tela del ragno tessuta da Marini Un poker di successi nella Selva

E’ il ’colpo di coda’ del grande manovratore, dello stratega per eccellenza della fine del ’900: con la carriera vinta il 2 luglio del 2003, il Capitano della Selva Roberto Marini mostra a tutti, comprese alle nuove generazioni di dirigenti nella scacchiera del Palio, come si fa a vincere e portarsi a casa quattro successi in epoche diverse. Nel segno di un maestro che ha vinto e mai stravinto, intessendo rapporti di grande lealtà e cordialità con le consorelle, raccontando sempre un Palio nuovo.

Ma raccontiamo questo suo ultimo successo del 2003: intanto c’è l’anno precedente da ricordare. Nel 2002 arriva Brento in Vallepiatta ma, per un infortunio alla mossa, il grande cavallo torna nell’entrone. La Selva, con grande lealtà, non forza la situazione e rinuncia a correre, rimandando di fatto l’esordio di Antonio Villella detto Sgaibarre.

Che viene ripagato l’anno successivo con Zodiach, cavallo di grande potenza ma non gradito a tutti i fantini. Sgaibarre non si tira indietro e lotta soprattutto con il grande Berio nella Civetta montato da Il Pesse, senza escludere lo stesso Brento nella Tartuca con Il Bufera, Ugo Sanchez nel Drago con il Dé. Dopo la partenza Pantera e Nicchio fanno sorprendentemente la corsa, ma poi, come spesso accade i veri valori vengono come nodi al pettine. Anche la Chiocciola si inserisce ma Sgaibarre, da esordiente, va in testa e porta il drappellone in Vallepiatta.

Fra le doti dei selvaioli, in primis lo stesso Marini con Rugani, c’è quella di essere una sorta di mental coach di tutti i fantini, già vittoriosi o no. Dove altri hanno fallito, questi personaggi hanno sempre avuto ragione, a cominciare dal rilancio di Bazza, a Baino, al coraggioso esordio di Bastiano, fino a Bonito da Silva, Salasso e Voglia, confermando ’solo’ la maestria di Aceto e Tittia. La tela del ragno di Roberto Marini ha invischiato un po’ tutti: con lui i tenenti Alessandro Barabino, futuro capitano vittorioso nel 2010, Andrea Cencini e Simone Caporali con il barberesco Roberto Fineschi, coordinati dal priore Isabella Becchi Lorè.

Il ’ragno’ Roberto Marini ha colpito per la quarta volta dopo i successi del 1978 e del 1980, con il giovane Bastiano, il bel recupero nello straordinario del 2000 del Pesse, al suo ultimo successo, e poi questo ’colpo di coda’ da maestro della piazza. Con questo successo uguaglia l’ottocentesco Eustachio Calvani della Torre, il già mitico Sabatino Mori della Civetta, e un altro indimenticato selvaiolo: Umberto Bonelli, capitano della "scuffiata" del 1953. E da quel momento la Selva non si è fermata più. Fortuna? Sicuramente si, ma sempre sostenuta da scelte lungimiranti e talvolta futuribili. Tanti hanno provato a fare la Selva, ma i risultati spesso si sono fatti desiderare. Roberto Marini è anche frutto di una generazione di senesi che ha dato nuova dignità alla festa, al suo spessore di lotta politica fra Contrade, il tutto con una silenziosa strategia che guardava, in fatto di fantini, più alla persona che al mestierante.

Massimo Biliorsi