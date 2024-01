La Tartuca piange il suo amato ’Stoppa’

"Addio Stoppa, barbaresco dal cuore ribelle". Così si intitola il ricordo di Giovanni Gigli, pubblicato sul sito della Contrada della Tartuca, per Antonio Casini, detto appunto Stoppa, barbaresco della Contrada di Castelvecchio dal 1983 al 1990, con i capitani Luca Lombardini, Gianni Ginanneschi e Angelo Cortessi. "A Stoppa era impossibile non volere bene, con quel suo sguardo da attore di film noir poliziesco anni 60’, burbero in apparenza ma dal grandissimo cuore, chi lo conosceva sapeva riconoscere dietro la scorza del duro un animo generoso e cristallino", ricorda Gigli. "Stoppa, nato in Castelvecchio, figlio della indimenticabile Elide, per la mia generazione era il nostro super eroe popolare, colui che non aveva paura di niente e che avrebbe difeso noi e la Contrada a tutti i costi. La sua vita giovanile, esuberante e spericolata, aveva generato in noi giovani, il fascino di un uomo da rispettare e in qualche modo da temere", prosegue l’affettuoso e commosso ricordo.

Ieri il feretro è arrivato nella sala delle adunanze della Contrada della Tartuca, dove resterà esposto per la giornata di oggi quando alle 16,30, riceverà la benedizione dal correttore don Floriano Vassalluzzo.