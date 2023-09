La svolta della Green Hub Academy. Formazione all’interno delle aziende per potenziarne la competitività

È da Colle che inizia il cammino per la Green Hub Academy. Stiamo parlando di una società di formazione e consulenza aziendale nata su iniziativa della Fondazione Its Energia e Ambiente. L’uomo di punta è Emiliano Bravi, vicepresidente della Fondazione Its e ora ad dell’Academy.

Bravi come nasce questa nuova direzione?

"La Green Hub Academy nasce da una richiesta. Potrei dire che è stata una ‘direzione’, appunto, naturale. Si sviluppa da una pluriennale esperienza nell’ambito formativo e dal forte connubio con il tessuto imprenditoriale".

Qual è il fine?

"La finalità è soddisfare il potenziamento delle aziende partner e clienti, nel contesto di transizione che sta interessando il mercato del lavoro".

Green Hub Academy avrà come finalità la formazione di chi già lavora?

"Esatto, per professionalizzare figure che già sono in azienda. Una richiesta che arriva dalle imprese del territorio e questa strada la percorre in Toscana per la prima volta la costola dell’Its con sede a Colle. La Green Hub Academy ha, quindi, come obiettivo creare un’esperienza culturale e professionale nell’ambito formativo aziendale, attraverso il contributo delle più importanti aziende e realtà pubbliche e private del territorio toscano e nazionale".

Serve una grande conoscenza del territorio...

"Non solo. La conoscenza strategica del mercato del lavoro e la forte capacità di networking permettono alla Green Hub Academy di offrire alle aziende consulenza e servizi formativi integrati, modellati sul contesto di riferimento e gestiti con modalità personalizzabile. Costruiamo progetti personalizzati per rispondere alle esigenze che emergono nella fase dell’analisi dei fabbisogni. Progettiamo ed eroghiamo percorsi ed eventi formativi su tutto il territorio nazionale, avvalendoci di una rete capillare di consulenti e docenti esperti e di fama nazionale".

Un maggiore coinvolgimento e una crescita per il territorio?

"L’Academy avrà come missione aiutare le aziende a potenziare la loro competitività, accompagnando le persone nella crescita delle competenze professionali e personali. Supportiamo non solo aziende, ma anche le istituzioni, creando opportunità di lavoro e investendo in formazione individuale e di gruppo".

Lodovico Andreucci