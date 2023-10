’La Sveglia’ in scena. Raccolta fondi per il volontariato Il gruppo teatrale La Sveglia torna a Siena con una nuova produzione per raccogliere fondi per il volontariato. Dal 5 al 8 ottobre al Teatro dei Rinnovati andrà in scena "Il profumo di mia moglie" di Leo Lenz. Prenotazioni su www.teatrolasveglia.org.