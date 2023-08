La supertassa sugli utili Punite le banche in Borsa Il Monte perde il 10,83%

E’ durato meno di 12 ore il rally in Borsa del titolo Banca Mps. L’effetto dei conti semestrali positivi è svanito dopo l’annuncio del Governo e del ministro per le infrastrutture Matteo Salvini della tassa del 40% sugli extraprofitti delle banche, grazie agli alti tassi di interesse. Il decreto che sarà convertito in legge tra qualche mese, annuncia la stangata fiscale sui margini di interesse lievitati grazie ai rialzi della Bce, ma sarà applicata in sede di bilancio annuale. Quindi a maggio 2024. E’ però bastato l’annuncio di Salvini a provocare un’ondata di ribassi in Borsa per i titoli bancari. E dopo il rialzo del 9,44% dell’altro ieri per Mps, la seduta di ieri si è chiusa con - 10,83% e l’azione tornata a 2,47 euro. Non certo per colpa del management del Monte, che ha registrato flessioni come tutte le banche italiane.

Quanto potrebbe pesare la supertassa sugli extraprofitti delle banche? Se resterà come pensata dal Governo, colpirà soprattutto la crescita dei margini di interesse riportati a bilancio nel 2022 e nel 203. Le stime dell’ad Lovaglio per l’anno in corso profilavano un margine d’interesse a fine anno su 2,1 miliardi di euro: nel 2022 la voce era di 1.538 milioni di euro, nel 2021 di 1.221 milioni. La tassa al 40% dovrebbe colpire circa 900 milioni in più in due anni. Un bel salasso, sicuramente inferiore a quello che colpirà banche come Intesa Sanpaolo e Unicredit, ma anche Bpm e Bper che non sono intervenute sul fronte dei costi.

Tutti i banchieri, ad Luigi Lovaglio compreso, hanno scelto la linea del silenzio. Dietro le quinte, qualcosa si starebbe muovendo. Contatti sarebbero in corso tra esecutivo e mondo bancario per limitare gli effetti di quella che viene considerata dai banchieri una patrimoniale retroattiva. In particolare si starebbe ragionando sul tetto patrimoniale oltre il quale non colpire gli istituti, tetto al fissato nella prima versione al 25%.

In casa Monte, ieri è stato anche il giorno della nota ufficiale dei sindacati sul premio di risultato di 500 euro e sul ritorno delle promozioni e della contrattazione aziendale integrativa, con condizioni particolari su mutui e finanziamenti per i dipendenti. Il comunicato, firmato da 4 sigle sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Unisin), non include la Fabi, ’rea’ secondo gli altri coordinamenti sindacali Mps, di aver infranto il patto del silenzio sugli accordi siglati. Uno strappo che potrebbe avere conseguenze nelle dinamiche interne dei sindacati. Altra presa di distanza verso la Fabi, nella nota non viene mai citata la parola assunzioni. Perché a settembre se ne comincerà a parlare, ma il via ai nuovi ingressi non dovrebbe essere in autunno di quest’anno.