La strategia del semaforo per vincere

Pino Di Blasio

La regola prima che sta alla base di quasi tutte le vittorie dei sindaci in Italia, da Siena a Livorno (Nogarin), da Verona (Tommasi) a Bologna (Guazzaloca), è che la chimica prevale spesso sulla matematica. Gli elettori scelgono tra i due candidati al ballottaggio in base a tanti fattori: alla voglia di cambiare, all’empatia suscitata dal candidato votato, all’intenzione di punire l’altro perché considerato colpevole di errori o omissioni. Mettersi a caccia dei voti che mancano per vincere, pensando di sommare quelli riportati da altre liste nel primo turno, è una tattica che spesso ha portato alla sconfitta. Anche a Siena nel 2018 per Valentini, apparentato con Piccini.