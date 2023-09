La storia e le terme: "Nuove scoperte"

"È la prima volta che portiamo in dialogo i medici termali e gli archeologi, è una scoperta che valorizza una storia straordinaria e evidenzia nuovi linguaggi". Jacopo Tabolli, archeologo, mente e anima dei ritrovamenti etruschi di San Casciano dei Bagni, ha lanciato una sfida raccolta con successo e durante i seminari e le visite aperti al pubblico, archeologi, medici e professionisti attivi nell’àmbito della medicina termale, relatori italiani e internazionali, si sono confrontati sui dati scientifici provenienti dagli scavi archeologici relativi alla medicina termale antica presenti nel territorio senese. Gli eventi di “Et-Me-Te” (Etruscologia - Medicina - Terme) riguardano le più recenti scoperte archeologiche, con particolare riferimento alle sorgenti di acqua termo-minerale, dove fin dall’epoca etrusca sorsero numerosi luoghi di culto che furono anche e soprattutto luoghi di cura e pratica medica.

L’iniziativa ha avuto inizio lunedi a Siena, a partire dal complesso del Santa Maria della Scala, e si concluderà oggi a San Casciano dei Bagni passando dalla tappa principale di Chianciano Terme. L’evento è stato organizzato da Università per stranieri, Comuni di Chianciano Terme, Siena e San Casciano dei Bagni, con il patrocinio del ministero della Cultura, Santa Maria della Scala, Federterme, Terme di Chianciano e Fonteverde e rientra nelle iniziative a sostegno di Valdichiana 2026, candidata a Capitale italiana della cultura.

Chianciano ha mostrato il suo gioiello più nascosto e cioè lo scavo di mezzo miglio che potrebbe portare a una rinascita della passione per l’archeologia anche per Chianciano Terme. Oggi il convegno si aprirà nuovamente alla Sala Fellini per poi spostarsi a San Casciano dei Bagni.

Anna Duchini