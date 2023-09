La storia di Ciccina detto anche Tremamondo

Chissà se nelle prossime carriere del 2024 qualche Capitano, in caso di esordio, avrà il coraggio di battezzare i fantini come fu fatto per Francesco Giuseppe Bini detto Ciccina, 21 carriere dal 17 agosto 1794 al 16 agosto 1829. Rimarrà alla storia per aver vinto il celebre Palio del 1814, quello con la Torre, quando il buon Cicciolesso per fermare l’Oca sale sullo stesso cavallo montato da Piaccina, dando vita ad un irripetibile evento. La Contrada di Salicotto resta fra le favorite di Ciccina, del resto per questi colori ha vinto due volte, come lo ha fatto per l’Aquila. Vincere quattro volte non è certo facile: non dimentichiamoci che questi sono gli anni di Piaccina e di Caino e il buon Ciccina resta famoso per la determinazione con cui conquistò per l’Aquila il successo del 1821, con un primo San Martino micidiale, quando riesce ad avere la meglio del Drago e della Lupa e approfittando della caduta della Torre va a vincere un Palio "garoso", come si diceva a quei tempi, cioè molto combattuto. I piaceri nel Palio si rendono prima o poi: nel 1825 questa volta è l’Aquila che tiene a bada il Valdimontone, mentre Ciccina va a vincere per Salicotto. Dimenticavo: come secondo nome di battaglia aveva Tremamondo. Il che è tutto dire.

Massimo Biliorsi