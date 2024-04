La storia come ricerca continua, musei narratori di contesti

Dov’è nata l’idea di fondare questo museo?

"A Monteriggioni non c’era niente che raccontasse le epoche antecedenti al Medioevo, così abbiamo pensato di realizzare un museo che potesse restituire al nostro territorio la sua storia più antica".

Qual è il reperto più prezioso?

"Non parlerei di un reperto più prezioso di altri, quello che conta è il contesto, la situazione, l’insieme degli oggetti che troviamo".

Quali progetti per il futuro?

"Un museo non deve mai essere statico e il nostro proposito è quello di migliorarlo sempre. A breve partiranno nuovi scavi, non per implementare il patrimonio di reperti, ma per ricostruire meglio i contesti storici. La ricerca non finisce mai, perché può esserci sempre una nuova scoperta che spinge a rivedere teorie assodate, a rimetterle in discussione. Per questo abbiamo scelto come mascotte l’Uomo del Chiostraccio, che qui abbiamo riprodotto: uno scheletro ben conservato, ritrovato sulla Montagnola. Negli anni è stato esaminato con tecnologie sempre più moderne e adesso possiamo affermare con certezza che si tratta di un uomo etrusco. Ci aiuta a ricordare che lo studio della storia è sempre una ricerca continua".

State riscuotendo successo?

"Siamo molto soddisfatti perché dal giorno dell’apertura, il 22 luglio 2023, ad oggi, abbiamo registrato oltre 10.000 ingressi. Ma vogliamo fare sempre meglio: ogni quindici giorni organizziamo delle attività specifiche, come quella dedicata alla musica etrusca. Inoltre, vogliamo migliorare l’accessibilità"