La stagione delle donne al vertice

Pino Di Blasio

Antonella Mansi diventò la prima presidente della Fondazione Mps, Stefania Bariatti e poi Patrizia Grieco salirono al vertice di Rocca Salimbeni dopo 545 anni di presidenti maschi. L’estate scorsa Sonia Carmignani è stata la prima donna a candidarsi a rettore, in 782 anni di vita dell’Università di Siena. Non ce l’ha fatta per pochi voti. Ora sono due donne le candidate a sindaco delle coalizioni maggiori: Anna Ferretti per il centrosinistra, Nicoletta Fabio per il centrodestra. Ci sono state in passato altre donne candidate alla guida del Comune, ma senza troppe chance di vittoria. Un fattore di novità in una campagna elettorale che si annuncia tra le più velenose di sempre.