La sorpresa Montomoli: "Mai avuto tessere, ora aderisco a Forza Italia"

Colpo a sorpresa di Forza Italia. Emanuele Montomoli, professore ed esperto di sanità pubblica, fondatore di VisMederi, ha annunciato ieri l’ingresso nel partito, "segnando un importante passo nella sua carriera professionale e personale". La decisione arriva dopo settimane di contatti e incontri con i vertici azzurri senesi. Il percorso ha avuto la ’benedizione’ del segretario nazionale Antonio Tajani, della senatrice Stefania Craxi e di Marco Stella, coordinatore regionale del partito.

Montomoli, dopo aver visto tramontare la sua candidatura con il centrodestra alle amministrative a Siena, ha spiegato: "Nella mia vita non avevo mai avuto tessere di partito. Ma il mondo è cambiato, il contesto politico e sociale è stato profondamente influenzato dalla pandemia. Ignorare questi cambiamenti significa rimanere ancorati al passato. La mia scelta di aderire a Forza Italia è maturata attraverso l’ammirazione per il concetto di comunità proposto dal segretario nazionale e ministro Antonio Tajani, che vede una sinergia tra giovani e meno giovani, donne e uomini, all’interno del partito. Credo che l’equilibrio tra energia ed esperienza, tra pragmatismo e visione, sia essenziale per un’efficace azione politica".

Il fondatore di VisMederi ha inoltre sottolineato l’importanza degli obiettivi posti da Forza Italia per le future elezioni, condividendo la visione di Tajani sulla necessità di rafforzare la squadra del partito per superare il 10% alle Europee e il 20% alle Politiche: "Questo non è solo un posizionamento politico – ha affermato – ma una precisa determinazione a includere nel partito persone capaci di rappresentare efficacemente i territori e le comunità italiane". Con questa mossa, l’impenditore si impegna a portare la sua esperienza in Forza Italia, "contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del partito e alla costruzione di un futuro per l’Italia".

C.B.