"La soluzione sul 118 c’è. Aspettiamo il sì dell’Asl"

Mentre l’Asl Sud Est non annuncia soluzioni né dà spiegazioni, è l’assessore comunale alla salute Giuseppe Giordano a prendere posizione a fianco dei medici del 118 senese, che da tempo lamentano condizioni di lavoro non adeguate al servizio dell’emergenza sanitaria. La più recente segnalazione ruota attorno alla mancanza di una sede propria a Siena, dove riunire le postazioni della Centrale operativa (ospitata all’interno della caserma dei vigili del fuoco al Ruffolo), gli spazi per la formazione e per il materiale maxiemergenze (oggi sparso in vari punti della città, fra i quali i locali del San Niccolò in dismissione per lavori di ristrutturazione).

"In merito alla questione della nuova sede del 118, tengo a precisare che sin dal suo insediamento la Giunta in carica ha posto, di propria iniziativa, ai vertici dell’Asl Sud Est l’annosa questione della individuazione di una nuova ed idonea sede della Centrale Operativa 118 Siena-Grosseto", ripercorre così la vicenda l’assessore Giuseppe Giordano, che in effetti un anno fa aveva fatto visita al 118 al Ruffolo e annunciato la necessità di un nuovo spazio.

"Ci siamo anche fatti parte attiva – prosegue l’assessore comunale - attraverso la proposta di utilizzo di immobili o aree esistenti, alcune delle quali sono state valutate inidonee dalla Asl per problemi tecnici. Su una delle soluzioni proposte, invece, attendiamo già da alcuni mesi un riscontro da parte dei vertici aziendali e, se come speriamo, saranno positivi il Comune procederà con gli atti di propria competenza, fermo restando che la realizzazione dell’opera rientri nelle determinazioni aziendali e regionali che ci auguriamo possano essere positive".

Una sede idonea, anche temporaneamente, dunque c’è e i medici 118 ne sono a conoscenza: "Nonostante che l’Azienda abbia individuato da oltre un anno una struttura alternativa – si legge nella nota dei professionisti dell’emergenza - che possa, almeno temporaneamente, accogliere il magazzino e le aule della formazione, e nonostante venga pagato un affitto da molti mesi, non sono stati ancora neppure avviati i lavori di adeguamento per poter consentire il trasferimento".

Lo spazio in questione dovrebbe essere in via Fiorentina, inutilizzato e vuoto dopo il trasferimento di un’attività di arredamento.

Paola Tomassoni