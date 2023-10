La solidarietà ha sconfitto la paura. Mattia Ciappi: missione in Ucraina

Gocce di pace per le popolazioni dell’Ucraina, grazie a una operazione umanitaria. Mattia Ciappi, giovane poggibonsese attivo in progetti di solidarietà, di tutela ambientale e in iniziative culturali nella Valdelsa, ha raggiunto insieme con altri volontari i centri martoriati dal conflitto.

Al ritorno, il racconto della sua esperienza. Come in un reportage. "Sono partito il 30 settembre per l’Ucraina con nove attivisti di Mediterranea, una Ong impegnata a salvare vite in mare e a tutelare i rifugiati sulla rotta balcanica e in Ucraina. Da Poggibonsi mi sono diretto a Brescia. Lì abbiamo noleggiato due Van, riempiti con un paio di tonnellate di aiuti: generi alimentari, articoli sanitari, prodotti per l’igiene femminile, vestiti e coperte. Un viaggio molto lungo, con una sosta notturna al confine polacco-ucraino. Così il 1 ottobre eravamo già in Ucraina (dopo aver trascorso 3 ore in frontiera). Abbiamo passato una settimana nell’oblast - la locale entità amministrativa - di Leopoli, distribuendo i materiali in diversi luoghi: una casa di riposo con più di 100 persone tra anziani, adulti e bambini (provenienti dalle zone del Donbass e oltre), un monastero che accoglie più di 50 famiglie, un palazzo di 5 piani adibito a rifugio (nel quale vivono un centinaio di persone in un edificio vecchio, con finestre rotte e umidità), un campo profughi di Leopoli con 950 ospiti di cui un terzo minori, oltre ad anziani e disabili". Fin qui il resoconto. Ora le sensazioni di Mattia Ciappi: "Mi chiedevo se valesse davvero la pena rischiare così tanto, far preoccupare le persone più care. Adesso posso rispondere sì. La paura iniziale è stata spazzata via dalla commozione degli adulti, degli anziani e dei giovani che abbiamo incontrato. Difficile immaginare come, in un momento, la vita di ognuno possa cambiare. Quanti hanno ricevuto cibo, vestiti e medicine vengono da aree che sentiamo spesso in televisione: Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv, Luhans’k. Dietro a questi nomi ci sono vite devastate dalla follia della guerra. Ho capito di aver avuto la fortuna di nascere nella parte agiata del mondo. Dal privilegio però ha origine un dovere: non voltare le spalle a chi è in difficoltà. Perché un piccolo gesto può regalare un sorriso a chi ha perso tutto".