La solidarietà come impegno contro le guerre

Forse ci siamo un po’ rassegnati nel pensare che la guerra sia inevitabile, ma dobbiamo fare in modo di considerare questa come una tentazione da rifuggire con tutte le nostre forze. Possiamo cadere in questa tentazione di considerare la guerra inevitabile, ma dobbiamo cercare di rifuggirla a tutti i costi. Allo stesso modo potremmo avere la tentazione di pensare che la violenza sia inevitabile, che in questo periodo è troppa e gratuita. La violenza è sempre da considerarsi gratuita, in particolare quando è contro i più deboli. Ma noi cristiani abbiamo la certezza che la nostra via e la nostra sicurezza è il Signore Nostro Gesù.

Abbiamo vissuto un anno intenso, durante il quale abbiamo provato a creare dei ponti tra le due Chiese sorelle di Siena e Montepulciano a me affidate, partendo dai giovani, dai più fragili e dai più anziani. Abbiamo tutti nella mente e nel cuore il pellegrinaggio dell’11 ottobre vissuto con Papa Francesco che ci ha invitato a seguire l’esempio di Santa Caterina e Sant’Agnese, scegliendo di essere protagonisti nel bene. Un anno importante sarà anche il prossimo: avremo a marzo la cosiddetta ’Visita ad Limina’, l’incontro di tutti i Vescovi delle diocesi toscane con il Papa, momento di confronto e ascolto per dirci e raccontarci il cammino che stiamo facendo. E poi c’è preparazione al Giubileo del 2025, che spero diventi un momento di grande intensità.

Voglio chiedere a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze una disponibilità continua verso la carità e il volontariato. In particolare nella Diocesi di Montepulciano e in tutte le scuole abbiamo lanciato un progetto che coinvolgerà i giovani, e chiederà ai ragazzi di conoscere le realtà del volontariato presenti nella diocesi. Chiedo a tutti un deciso rifiuto della violenza in tutte le sue forme e chiedo un rispetto verso la solidarietà e l’amicizia, cose che, penserete, già sappiamo e che appaiono scontate, ma che dobbiamo ricordarcele, anche e in particolare in occasione di questo Natale.

Auguri a tutti!

*Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza