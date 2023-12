La solidarietà come impegno contro le guerre

di Augusto Paolo Lojudice*

Anche quest’anno sta per arrivare il Natale, una festa che solitamente ci fa esprimere sentimenti positivi. Ma per noi Natale è Emanuele, Dio con noi, Dio che si fa uomo, Dio che sceglie di non risolvere i problemi umani ma di condividerli e farsene carico, di assumerli su di sé. Natale è il memoriale di tutto questo, non solo un ricordo, così come ricorderemmo tanti avvenimenti passati, ma una realtà attuale, che ancora una volta quest’anno torna attuale e presente per noi. Purtroppo ancora un Natale senza pace in alcune parti del mondo, anzi in troppe parti del mondo.