La So.Crem piange la morte di Cigni sua vicepresidente

La Società per le Cremazioni piange la scomparsa della vicepresidente Anna Maria Cigni: "Anche se non ci coglie di sorpresa, la sua perdita è un dolore per tutti. La ricordano i soci che in questi lunghi anni l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo impegno, la sua passione a sostegno della cremazione". Così il consiglio diretttivo e il collegio dei revisori dei conti della So.Crem. "Vogliamo ricordare Anna Maria anche a tutte le donne dell’Archivio dell’Udi e ai compagni di partito anche per il suo instancabile lavoro nella Sezione del Pci Aldo Borri e successivamente nei vari cambiamenti di quel partito di cui fin da giovanissima è stata per lunghi anni dirigente". La salma è esposta all’obitorio delle Scotte da ieri mentre martedì raggiungerà il cimitero del Laterino dove alle 10 si terrà la cerimonia di commiato. Alle 11 la cremazione.