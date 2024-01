La società bianconera soddisfatta: "Non è stato facile attendere tanto"

Anche il Siena Fc ha condiviso le parole dell’assessore Lorenzo Lorè aggiungendo che "la società dopo aver appreso il verdetto del Tar Toscana spera che questa sentenza possa rappresentare un nuovo inizio per l’intera comunità calcistica senese". Parole che seguono a quelle, rilasciate pochi minuti prima del dispositivo del tribunale, dal ds Simone Guerri durante il lungo incontro con la stampa. "Non è stato facile digerire l’attesa lunghissima di una sentenza per una questione difficile da comprendere da cittadino oltre che fastidiosa per la nostra società. Il Comune con noi si è dimostrato collaborativo. Mi aggrappo alle parole dell’assessore Lorè: lo avevamo invitato all’ultima gara casalinga ha risposto presente. Ci ha anche garantito che l’amministrazione sarà pronta a entrare in campo per cominciare i lavori e che, se tutto va come deve, una ditta interverrà subito per rimettere le cose al suo posto. Sarebbe fondamentale partire il prima possibile infatti. Le sue parole mi hanno rincuorato e mi fa piacere che si sia esposto". Il tema caldo è però in generale quello delle infrastrutture, che includono anche il ‘Bertoni’ dell’Acquacalda.

"Avere solo l’Acquacalda – prosegue Guerri – non ci basta però se ragioniamo in un’ottica di crescita. Prendiamo quello che viene ma il fastidio non è tanto non avere le strutture, è che non ci è stato fornito niente di alternativo. Noi perciò stiamo valutando anche altri piani. Abbiamo altre due idee che implicano andare fuori comune". Il riferimento del direttore è legato al settore giovanile che avrà bisogno di una casa propria. "Tornando in possesso dell’Acquacalda non si risolveranno tutti i problemi. Per il settore giovanile un campo non è sufficiente: non scopro io che a Siena c’è un problema di strutture e siccome tutti siamo ambiziosi mi aspetto che anche il Comune faccia qualcosa per venire incontro a noi e alla città anche in questo senso. Capisco tutte le difficoltà del momento e voglio rimanere fiducioso. Per il presidente Giacomini – conclude Guerri - il settore giovanile è fondamentale. Il fastidio è legato al fatto che saremmo pronti con persone per avviarlo, come Voria, che sarà il referente tecnico".

Guido De Leo