La sfida di Reo confesso Scompiglio torna cowboy su Aramis Coghe: "Contano i fatti"

Addestrare i cavalli, Mociano serve a questo. Ma è anche palcoscenico fatto di relazioni umane e tessiture di sentimenti dove c’è stata ieri una bellissima sorpresa: è tornato alla sua passione, finalmente, l’ex capitano vittorioso della Selva Gianluca Targetti. Che si è ripreso dall’incidente con lo scooter dell’ottobre 2021 che aveva tenuto in apprensione la sua Contrada e Siena. Prima full immersion per lui nel mondo che profuma di Palio.

Non c’era (ancora) Rocco Betti, che si sta riprendendo dall’infortunio di Bomarzo. I suoi cavalli sono stati guidati da Andrea Coghe, Trikke nella seconda batteria e Benito baio nella quarta. "Dovevano completare il circuito, mi hanno chiesto se li volevo montare. Ringrazio i proprietari e anche Rocco, sono certo che si riprenderà presto", dice il fantino. Che viene salutato intanto dal capitano della Tartuca. Se gli si chiede ’Con Castelvecchio è pace fatta?’, Coghe ribatte: "Perché avevamo litigato?". E ancora: "A cavallo il 2 luglio? Impossibile rispondere, faccio il mio lavoro regolare,non ci penso neppure. Contatti ci sono: vecchi, nuovi, semi-nuovi. Inutile fare nomi. Conta quello che succede il 29 giugno, da ora in avanti mi baso sui fatti e non sulle parole d’inverno e primavera perché nel 2022 il ragionamento non ha funzionato un granché".

Cavalli, si diceva. Bene Reo confesso di Massimo Marchetti nel primo gruppo che dall’alto dei suoi 13 anni con Elias Mannucci dà le paste ai giovani uscendo bene insieme a Gabriele Lai su Anda e bola (Sebastiano Murtas questa settimana resta a riposo dopo la caduta a Monticiano). Spinge anche Antonio Mula su Volpino. Monta a sorpresa poi su Zeniata: c’è Alessio Giannetti che impegna il baio di 8 anni, l’accarezza. Si fa vedere anche Michel Putzu su Zaminde e Coghe su Trikke. Jonatan Bartoletti non ha resistito al richiamo della pista e ha montato tre cavalli, oltre a Bombers anche Aramis King. Un nome già chiacchierato lo scorso anno e adesso più maturo. Che al via ha voluto andare davanti nonostante Mannucci su Anì de Marchesana gli abbia dato filo da torcere. Bartoletti è tornato un po’ stile cowboy, come nel passato, provando il baio di scuderia. Che qualche capitano ha già inserito fra quelli da vedere in Piazza per la prova del nove. Bene anche Una per tutti con Gabriele Lai, che conferma la maturità e la ’testa’ per il Palio. Bartoletti monta poi nell’ultima batteria sul 4 anni Dollaro per cui chiede spazio al canape e dopo, in corsa, gli dice "bravo, bravo". Quando il mossiere Andrea Calamassi abbassa vengono fuori Salvatore Nieddu su Ardeglina e Antonio Mula su Takatursa, che dimostra di non voler rimanere indietro di un centimetro in partenza.

Ancora il clima a Mociano è di ’amicizia’ anche fra le rivali. Barbareschi di avversarie che vanno a bere insieme allo stand, saluti cordiali fra le dirigenze. Ma è solo in attesa del giorno clou, il 21 maggio quando verranno estratte le quattro Contrade che mancano per il 2 luglio. Dopo il ’vento’ cambierà velocemente. E ci sarà la corsa al fantino. A prendere vantaggi. Intanto martedì (maltempo permettendo) cavalli per l’ultima volta della stagione in pista a Monticiano.