La sfida di Fratelli d’Italia: "Andiamo oltre i pronostici per vincere in Toscana"

Incontro ieri sera di Fratelli d’Italia a Poggibonsi, nei locali dell’ex enoteca Vannini. Evento "per Alessandro Tomasi presidente", con la partecipazione fra i relatori del parlamentare Giovanni Donzelli insieme con l’onorevole Francesco Michelotti, con Maria Carolina Roselli, già consigliere comunale e adesso candidata poggibonsese al Consiglio regionale alle prossime elezioni. Con loro, al tavolo, il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Manfredi Biotti.

"Abbiamo una sfida importante che riguarda la Regione - osserva Donzelli - e Alessandro Tomasi è la figura giusta, lo ha dimostrato nel suo ruolo di sindaco di Pistoia. Eugenio Giani? Con tutto l’affetto, forse la Toscana ha bisogno di stare nei tempi di oggi. Trentacinque anni fa, quando ancora non esisteva internet, ricopriva già ruoli rilevanti al Comune di Firenze. Dobbiamo andare oltre ogni pronostico, ogni esito di sondaggio, ripensando a quante volte Fratelli d’Italia è stato dato per spacciato come partito. Invece la storia, in Italia, ha dato ben altri responsi".

Menziona, Donzelli, il periodo in cui frequentava Poggibonsi da "giovane di Alleanza nazionale", e nello stesso momento attacca: "Quando mai avremmo potuto pensare come centrodestra di governare la città di Siena? Una realtà che sembrava inaccessibile se non al Pd". Indica, Donzelli, come sfide per la Toscana, "la sicurezza, le infrastrutture a partire dalla Firenze-Siena e dal trasporto ferroviario". Oltre alla sanità, "perché possa essere realmente a misura di cittadino".

Si sofferma sulle questioni del lavoro e rimarca i punti di contatto con una organizzazione sindacale come la Cisl ("non c’è più la logica della contrapposizione padrone-operaio, datori di lavoro e maestranze oggi sono dalla stessa parte della barricata"). Guarda ai rapporti interni alla coalizione, parlando di "una sana competizione". Auspicando infine, tra gli applausi dei presenti, "l’elezione in Consiglio regionale di una rappresentante di Poggibonsi", Donzelli conclude evidenziando "l’importanza per il bene della Toscana del voto al centrodestra". Serve "una rivoluzione del fare" - termina - in modo che prevalga finalmente il merito e vada avanti chi davvero è bravo".

Ringraziamento conclusivo, da parte di Michelotti, al poggibonsese Massimo Chiti, definito "uomo macchina" per FdI in ambito locale.

Paolo Bartalini