La sfida di Bellocchio "Pronto a correre anche con la rivale Bruco? Buoni rapporti"

di Laura Valdesi

SIENA

Enrico Bruschelli, detto Bellocchio, allena il cavallo Zio Frac che ha corso un bel Palio nella Torre a luglio: com’è rientrato?

"Benissimo, come del resto lo scorso anno dal Drago quando vinse. E’ stato fatto un ottimo lavoro nella stalla e verrà ripresentato anche per l’Assunta. Anzi, per la verità l’ho già segnato alla previsita. Buran (è stato acquistato dell’ex calciatore Giuseppe Favalli, ndr) farà la notte e se piace anche la Tratta mentre Tempesta Blu e Corea de sedini solo la notte".

Le Contrade sono venute a vedere Zio Frac?

"Come succede tutti gli anni. Diciamo che prima di luglio ci sono stati diversi barbareschi in scuderia, ora meno perché tanto lo conoscono. Hanno visto come si è comportato".

Se il lotto di agosto sarà livellato senza punte rischia di essere lui uno dei più ambiti.

"Punte o meno, credo che il cavallo abbia dimostrato che il Palio lo vince e lo perde. Una cosa è certa: Zio Frac ti permette di fare bella figura. E’ affidabile, la corsa ce la fai".

Hai già detto di essere molto affezionato a lui, sarebbe bello poterlo montare.

"Più che volentieri ma bisogna essere oggettivi. In questo Palio credo che verrà cercato anche dai fantini big mentre a luglio era forse più facile montarlo. Anche se ci fossero Violenta e Tale e quale, sarebbe sempre il terzo-quarto cavallo del lotto".

La sensazione è che quello di agosto sia un Palio abbastanza ingessato nelle monte.

"Forse più che ingessato qualche Contrada ha i fantini di riferimento e partirà da lì. Penso che con un Palio con tante rivali si potrebbe prospettare una Tratta diversa da luglio quando i giubbetti furono dati rapidamente. Ripeto, è vero che si sente ripetere di questi cosiddetti schieramenti, ma non è detto che sia tutto scontato".

Bellocchio ha visto un po’ di Contrade?

"A trovarmi sono venute, poi vediamo se la monta si concretizza. Di sicuro mi faccio trovare pronto, se passa il treno giusto per fare bene non voglio perderlo. Il mio obiettivo è diventare un riferimento nel Palio e non correrli più a singhiozzo ma di seguito. Tanto dipende anche da me, lavoro per questo".

Con il Bruco buoni rapporti, si era parlato della Torre..

"Porta più che aperta con via del Comune, sì, ma è chiaro che prima vengono i big. Non c’è solo il Bruco, altre si sono fatte vedere, ci potrebbero essere altre strade in una Contrada con la rivale".

Non temi l’avversaria?

"Non mi preoccupa, l’ho dimostrato correndo nella Lupa con l’Istrice in Piazza".

Bisogna stare attenti perché le maglie della giustizia paliesca sono sempre più rigide.

"Uno può anche fare un Palio più tattico, lavorando bene per le prove, riuscendo a leggere meglio possibile la busta e prima degli altri riuscire a trarre vantaggi per sé, svantaggi per l’avversaria e fare il Palio del capitano. Il mio obiettivo è che quest’ultimo sia contento quando scendo da cavallo della corsa che ho fatto".