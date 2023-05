La sfida del professore "Indipendente dai partiti, così rompo col passato"

di Orlando Pacchiani

È stato uno dei casi più eclatanti della campagna elettorale, prima appoggiato e poi scaricato dal centrodestra per aver dichiarato la sua appartenenza al Grande Oriente d’Italia. "Ma non sono pentito, tornassi indietro rifarei tutto. Sono trasparente, è la mia forza. Avessi vinto rinnegando ciò che sono, sarebbe stato un fallimento per me e per la città", dice Emanuele Montomoli, alla guida della sua lista civica.

Perché i senesi dovrebbero votarla?

"Ho mostrato indipendenza dai partiti e chiarezza. Sono la vera interruzione con il passato".

Beh, anche lei ha con sé ex assessori in giunte di centrosinistra e centrodestra.

"Ho legami con chi, nel passato, ha fatto bene. Se il riferimento è a Marzucchi, Mauro è un amico che si è reso disponibile ad aiutarmi. L’invasione di personaggi del passato è altrove, nel centrodestra o con le due liste di Piccini".

Lei ha criticato le passerelle dei ministri. E se fosse rimasto col centrodestra?

"Non sono contrario ai ministri, ben vengano a patto che mantengano i rapporti con Siena chiunque sia il sindaco".

Come si colloca tra centrodestra e centrosinistra in un eventuale ballottaggio?

"Non abbiamo pregiudiziali, valutiamo il merito delle cose. Reputo semmai difficile che il centrodestra possa cercare chi non ha voluto perché massone, visto che lo sono ancora".

Allora lei guarda più al centrosinistra.

"Io credo che chi andrà al ballottaggio, se non sarò io, cercherà di contattare i candidati consiglieri e non il candidato sindaco. Starà a noi restare coesi, sono certo che lo faremo".

Lei ha puntato su una campagna elettorale molto pop, per alcuni troppo. Perché?

"Perché è la mia personalità. La vita va vissuta anche divertendosi, ovviamente facendo le cose come si deve. Ma c’è un momento per essere seri e uno per essere leggeri".

Quali ritiene siano i limiti dei suoi avversari?

"Dover rispondere a qualcuno, essere legati a troppi compromessi politici. Nicoletta Fabio, dovesse vincere, non potrà fare quello che ha in mente, perché dovrà seguire i partiti e i gruppi politici che ha con sé".

Ma lei è stato accusato proprio di questo, di non potersi svincolare dai legami massonici.

"Sarei potuto andare in sonno e poi magari fare gli interessi della massoneria. Ma a parte che la massoneria che conosco io non ha queste logiche, la mia trasparenza significa proprio che non ho legami occulti".

Restano i possibili conflitti di interesse, cosa risponde?

"L’ufficio legale dell’Università ha già replicato agli accessi agli atti: non ho ruoli esecutivi in Vismederi. L’unico che mi preoccuperebbe è la presidenza del Costone: fossi sindaco dovrei lasciarla".

Cosa farebbe da subito se vincesse?

"Mi taglierei metà dello stipendio, devolvendolo al Comune, magari per sostenere il rinnovo dei costumi del corteo storico".