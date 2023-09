La sfida del Diesse Biotech campus. Polo innovativo di ricerca e sviluppo

Forse è meglio cominciare da chi c’era e da chi non c’era, all’inaugurazione del Diesse Biotech Campus, ieri pomeriggio nella zona industriale di Monteriggioni. Il ministro per le Imprese Adolfo Urso se l’è cavata con un cortese messaggio, come Marcella Panucci, capo di gabinetto del Ministero dell’Università e della Ricerca. Achille Iachino, direttore generale del Ministero della Salute, invece c’era, così come tutti i vertici delle istituzioni, dalla Regione ai sindaco di Siena, Monteriggioni e Poggibonsi, imprenditori e segretari generali di Cgil e Cisl.

Era il grande giorno di Massimiliano Boggetti, ceo Diesse e presidente nazionale di Confindustria Dispositivi medici. E il campus ha rispettato le premesse, sia come disegno architettonico, con open space, terrazze panoramiche sulla campagna valdelsana, impianti altamente tecnologici ma naturalmente off limits per le visite, visti i rischi e la delicatezza delle produzioni.

Un investimento di 25 milioni di euro, supportato sia dal fondo Archimed, sia dal sistema bancario, Mps in primis. Una superficie di 10mila metri quadrati, per il più grande centro in Italia di Ricerca&Sviluppo e Produzione Biotech di Dispositivi diagnostici in vitro, e tra i più importanti e all’avanguardia in Europa. Un campus che, come ribadisce Boggetti, è "la prima realtà produttiva di Industria 5.0 del settore, basato su principi di lean manufacturing, white economy e sostenibilità". Tutte parole un po’ astruse, che possono riassumersi, però, nei tre capisaldi della nuova rivoluzione industriale, ’People, planet, prosperity’, parole che fanno bella mostra all’ingresso del campus. Persone, Pianeta (nel senso di ambiente), Prosperità (nel senso di ricchezza e benessere), sono le parole chiave dell’Industria 5.0 che dovrebbe rimettere l’uomo al centro del sistema produttivo.

Tutti gli impianti nel Diesse Biotech campus sono una fusione di design e tecnologie all’avanguardia. La produzione è al piano terra, in laboratori automatizzati e certificati contro il rischio biologico. Il pezzo forte del Campus è la biobanca automatizzata al servizio dell’impianto produttivo e alla base delle tecnologie prodotte dall’azienda. La biobanca permette la gestione di virus, batteri e cellule ricombinanti fino alla classe terza di sicurezza patogena, dando un contributo significativo alla ricerca e all’innovazione biomedica.

C’è poi il centro di ricerca biotecnologico, l’area di BSL3 er la produzione di biomateriali batterici, virali e ricombinanti, 1000 mq di laboratori, i reparti chimici, di infialamento e confezionamento. L’impronta ecologica ridotta e la completa autosufficienza energetica sono garantite da un impianto fotovoltaico da 600 kW, dal monitoraggio delle emissioni di CO2, dall’approvvigionamento idrico da faglia e da una strategia di minimizzazione dei rifiuti. L’edificio è stato costruito con il massimo dell’utilizzo di materiali riciclati. Darà lavoro a oltre duecento persone, sarà un’opportunità occupazionale altamente qualificata. E’ stato Boggetti a elencare numeri e caratteristiche del campus, a enfatizzarne la portata innovativa e la capacità produttiva. Era il suo compito da padrone di casa, prima del taglio del nastro ha ribadito ai giornalisti le sue critiche e idee su Biotecnopolo e Tls.

E qui si ritorna al punto di partenza, a elencare chi c’era in platea. Dario e Duccio Neri, vertici di Philogen accompagnati dal padre Paolo; Riccardo Baccheschi di Achilles Vaccines; Annalisa Santucci, membro del cda del Biotecnopolo; il rettore dell’Università Roberto Di Pietra; Valentino Mercati, fondatore di Aboca con Maurizio Marchesini, vicepresidente nazionale Confindustria e Fabrizio Bernini, presidente Confindustria Toscana sud.