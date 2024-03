La sfida al cyberbullismo. Montepulciano, via al progetto con gli studenti delle scuole

È iniziato il 19 febbraio, con la consegna di quasi duecento questionari anonimi ad alcune classi dei Licei Poliziani e dell’Iss Valdichiana, il progetto promosso dal Comuna per sensibilizzare i giovani di Montepulciano e del territorio sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo. Tema quanto mai attuale, anche alla luce del recente fatto di cronaca che ha coinvolto alcuni minorenni, sabato scorso all’autostazione di Montepulciano. Il titolo del progetto è ’Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare. Montepulciano vs Cyberbullismo’ e per realizzarlo è stato selezionato un ente del terzo settore operante sul territorio.

"Questo progetto punta a dare una risposta concreta ad un tema sempre più rilevante tra le giovani generazioni, soprattutto in ambito scolastico. Occorre investire in formazione e coinvolgimento dei giovani sui temi del rispetto, così come è compito delle istituzioni fornire opportunità di crescita ai ragazzi in ambienti sani e sicuri, nel tempo extra scolastico", commenta il sindaco Michele Angiolini.

"Le istituzioni devono fare la propria parte, assieme a famiglie e al mondo scolastico, anzitutto per comprendere le ragioni di un possibile disagio per provare ad intervenire con i giusti strumenti e competenze adeguate", aggiunge Chiara Protasi, consigliera con delega alle pari opportunità, pace, diritti civili che ha curato il progetto.

Il progetto si articola in tre fasi: dopo i questionari, seguirà un momento di formazione e prima della fine del calendario scolastico, si prevede di organizzare eventi conclusivi su questo percorso, un vero e proprio ’open day contro il bullismo’ rivolto a tutta la cittadinanza, ma in particolare alle nuove generazioni.